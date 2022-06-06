توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخرج وحفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما تسجل مدن أبها والقريات وبيشة أدنى درجة حرارة بـ20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى:

وأفاد المركز بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كما يلي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخرج وحفر الباطن والأحساء 44 درجة مئوية، والرياض وبريدة 43، والدوادمي والعلا 42 مئوية، سكاكا والمجمعة ورفحا 41، وتبوك وجائل وينبع 40، وجدة ونجران 38، وجازان 37، والطائف 36، وأبها 32 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى اليوم فهي كما يلي: أبها والقريات وبيشة 20 درجة مئوية، والباحة 22، والطائف وطريف 23، وتبوك 24، والعلا وينبع 25، وحائل 26، وجدة 27، وبريدة 28، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والأحساء 29، والدمام 30، وجازان 31 مئوية.

وتسجل مدن جازان والوجه والقنفذة وطريف أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85 بالمئة، وجدة وينبع 80، ومكة والرياض 30، والمدينة المنورة والطائف 20.