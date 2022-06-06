بدأ قرابة 6 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل الدراسية بمختلف مناطق المملكة.

انطلاق اختبارات الفصل الثالث

ووثقت مجموعة من الصور الطلاب والطالبات في كافة مناطق المملكة خلال اليوم الأول من الاختبارات النهائية.

يذكر أن وزارة التعليم والإدارات التعليمية بمختلف المناطق، أكدت انتهاء استعداداتها للاختبارات الفصل الدراسي الثالث.

موعد إعلان النتائج

في سياق متصل، أوضحت وزارة التعليم، أن إعلان النتائج وكشوف الدرجات سيكون قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة.

نصائح مهمة للطلاب

بدورها، وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إرشادات مهمة للطلاب والطالبات، قبل ساعات من انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

ونصحت إدارة تعليم الرياض الطلاب والطالبات بما يلي:

1- قبل الاختبار لا تحاول تعلم شيء جديد

2- تأكد من زمن ومكان الاختبار

3- استعن بالله وتوكل عليه

4- أجب عن الأسئلة السهلة أولاً

5- أقرأ كل سؤال بعناية

6- راجع إجاباتك بعد الانتهاء