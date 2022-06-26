لايزال يحاول نادي برشلونة الإسباني، إقناع بايرن ميونخ الألماني ببيع المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد المهاجم البولندي في أكثر من مناسبة على أن مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ انتهى بعد 8 سنوات، وأكد أنه يرغب في بدء رحلة جديدة في مشواره، لرغبته في الانتقال إلى البارشا.

صدمة لـ برشلونة بسبب صفقة ليفاندوفسكي

وقالت شبكة Sky Sports بتقريرها الذي نشر اليوم الأحد، أن بايرن ميونخ لا يمانع رحيل ليفاندوفسكي، لكنه يريد الحصول على 60 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة مصدوم من المبلغ المطلوب، ضخم للغاية للاعب ينتهي تعاقده بعد عام واحد فقط، ويبلغ من العمر 34 عامًا.

وأكد وكيل اللاعب البولندي، بيني زاهافي، في وقت سابق أنه سيقوم البارشا بإرسال العرض الجديد، وشدد على أنه سيكون نهائيًّا ولن يكون هناك مجال لتحسينه.