تختلف طريقة كل واحد منا في التعامل مع الراتب . فبغض النظر عن قيمة الدخل الشهري يبقى دائما هناك حاجات ملحة تحتاج منا إلى تخصيص بعض المال لها. مع التأكيد دائمًا على أن هناك أولويات لكل فرد.

أمور مهمة

وهناك أمور لها أولوية على أمور أخرى لكن بوجه عام يمكن إنفاق الدخل الشهري وفقًا لما يلي:

قم أولا بسداد فواتيرك والتزاماتك الشهرية حتى لا تتعرض لدفع غرامة تأخير.

اشترِ احتياجاتك الضرورية ولا تسرف في الشراء دون داع ولا تقع ضحية للعروض الوهمية.

ضع مبلغاً محدداً بحساب ادخاري كل شهر.

أخرج صدقة بأي مبلغ مع استمرارية هذا العمل.

سدد ديونك أو جزءًا منها.

أعطِ والديك حتى وإن كان حالهما ميسورًا من باب إدخال السرور على قلبيهما.

اطلب من الله البركة والوفرة.

طريقة تقسيم الراتب

وتتمثل الطريقة الصحيحة في إدارة الدخل في قاعدة 50/20/30، وهي قاعدة تفترض تقسيم الدخل إلى 3 أقسام، كما يلي 50٪ للمعيشة (فواتير- إيجار- مصاريف سيارة – بقالة)، و30% لتلبية الرغبات والكماليات مثل (تناول الطعام بالخارج، الترفيه، شراء ملابس جديدة، السفر)، و 20% ادخار وهي تبدو مناسبة للكثيرين لأنها لا تحرمهم مما يرغبون وتجعلهم يدخرون.

الادخار والطوارئ

وفيما يتعلق بالـ20% يتم تقسيمها إلى نصفين، نصف لحساب الطوارئ في حالة وجود عارض صحي أو غير ذلك، أو الصيانة المفاجئة، أو الفزعات في حين طلب شخص منك الاقتراض؛ أما النصف الثاني فهو لحساب الادخار فقط، يخصص للخطط المستقبلية سواء تعليم الأبناء، أو تجديد السيارة أو غيرها.