شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية الإبلاغ فورا في حال فقدان الهوية الوطنية عبر منصة أبشر.

وحددت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الخطوات والإجراءات اللازمة حال فقدان الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية عليك القيام بالإجراءات التالية:

إجراءات حال فقدان الهوية

– الدخول عبر حسابك في أبشر

– اختيار خدماتي

– الأحوال المدنية

– الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

– اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

– تعبئة البيانات المطلوبة

– حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

– الالتزام بالحضور بالوقت المحدد