أكدت أمانة منطقة الرياض أن هناك 7 ضوابط لإدارة عربات الأطعمة المتنقلة بالمنطقة، مشددةً على ضرورة أن يقتصر الترخيص على الأفراد السعوديين فقط (رجال ونساء).

متطلبات إدارة عربات الأطعمة المتنقلة:

ونشر الحساب الرسمي لأمانة الرياض على موقع تويتر إنفوجراف يبين متطلبات إدارة عربات الأطعمة المتنقلة، والتي جاءت كما يلي:

– يقتصر الترخيص على الأفراد السعوديين (رجال ونساء).

– التزام صاحب الرخصة بالعمل في العربة المتنقلة لبيع الأغذية.

– الالتزام بضوابط تشغيل النساء المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه التنفيذية.

– لا يجوز للمنشآت الغذائية المرخصة كالمطاعم والمقاهي ممارسة نشاطها عبر العربات المتنقلة.

– يقتصر البيع على المواد الغذائية والمشروبات الصالحة للاستهلاك الآدمي.

اشتراطات صحية:

– الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية الخاصة بالعربات المتنقلة لضمان سلامة الأغذية.

– استيفاء العربة المتنقلة متطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني.