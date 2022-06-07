أكدت أمانة منطقة الرياض أن هناك 7 ضوابط لإدارة عربات الأطعمة المتنقلة بالمنطقة، مشددةً على ضرورة أن يقتصر الترخيص على الأفراد السعوديين فقط (رجال ونساء).
متطلبات إدارة عربات الأطعمة المتنقلة:
ونشر الحساب الرسمي لأمانة الرياض على موقع تويتر إنفوجراف يبين متطلبات إدارة عربات الأطعمة المتنقلة، والتي جاءت كما يلي:
– يقتصر الترخيص على الأفراد السعوديين (رجال ونساء).
– التزام صاحب الرخصة بالعمل في العربة المتنقلة لبيع الأغذية.
– الالتزام بضوابط تشغيل النساء المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه التنفيذية.
– لا يجوز للمنشآت الغذائية المرخصة كالمطاعم والمقاهي ممارسة نشاطها عبر العربات المتنقلة.
– يقتصر البيع على المواد الغذائية والمشروبات الصالحة للاستهلاك الآدمي.
اشتراطات صحية:
– الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية الخاصة بالعربات المتنقلة لضمان سلامة الأغذية.
– استيفاء العربة المتنقلة متطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني.
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