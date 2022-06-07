بدأ اليوم الاثنين 27 يونيو، إيداع الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الحكومي، حيث تتم عملية الصرف بالتزامن مع مواعيد سداد فاتورة الكهرباء ودفع فواتير المياه.

ومع شكاوى الكثيرين أنّ الراتب يتم استهلاكه في أغراض غير ضرورية، فهناك عدة نصائح للحفاظ على الراتب الشهري يمكن للمواطنين اتباعها.

نصائح للحفاظ على راتب يونيو:

يمكن استخدام نظرية “10 – 20 – 70″، وهي تعني 10% للادخار، و20% سداد الديون، و70% للمصاريف الشهرية اللازمة والمهمة.

توقف عن شراء السلع غير الضرورية من باب توقع الحاجة إليها مستقبلًا.

سجل الأغراض التي تريد شراءها من المراكز التجارية عمومًا في ورقة، لأن فكرة هذه المراكز جذب المستهلك لشراء كميات كبيرة من السلع بعد الوقوع تحت تأثير طريقة العرض والأسعار المتفاوتة.

فتح حساب ثانٍ مختلف عن حساب البنك الذي يحول إليه الراتب لتحويل المبالغ المقرر ادخارها إليه.

لا تسجل حسابًا في البقالة، أو محطة البنزين أو مغسلة الملابس، أو أي مكان خدمي، تعود على الدفع الفوري.

تجنب الوجبات السريعة وأكل المطاعم.

استرجاع بيانات الرواتب:

في سياق متصل، أكدت منصة اعتماد أن العاملين في الجهات الحكومية يمكنهم استرجاع كافة بيانات الرواتب الواردة من الجهة الحكومية بالتفصيل.

وأوضحت منصة اعتماد، أن ميزات الخدمة تشمل تفاصيل بيانات الوظيفة، وتفاصيل الحقوق المالية للموظف، وتفاصيل إضافية عن الحقوق المالية للموظف، والوصول إلى البيانات التاريخية.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

1- الذهاب إلى منصة اعتماد الإلكترونية

2- الضغط على أيقونة “مستخدم جديد”

3- كتابة جميع البيانات المطلوبة

4- تصل رسالة عبر الموقع المدون لتأكيد تسجيل الدخول

5- يتم رفع المستندات المطلوبة

6- طباعة نموذج التفويض وتقديمه للغرفة التجارية لتصديقه

7- رفع صورة من التفويض عبر الموقع لتفعيل الحساب.

خطوات الاستعلام عن الراتب

ويمكن أيضًا الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد من خلال الخطوات التالية:

1- الذهاب إلى منصة اعتماد (اضغط هنا).

2- اضغط على تسجيل دخول.

3- اختيار اعتماد أفراد.

4- الضغط على الاستعلام عن الرواتب.

5- تزويد البيانات المطلوبة منك.

6- ستظهر البيانات الكاملة المتعلقة بالراتب الخاص بك.