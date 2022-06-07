حذر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من بعض الممارسات التي تزيد من خطر التصحر، في البيئات المختلفة.

وأوضح المركز أن هناك عدة عوامل طبيعية تؤدي إلى زيادة التصحر، منها: العواصف الغبارية، وقلة الأمطار، وزحف الرمال.

كما أشار إلى بعض العوامل البشرية التي تقلص المساحات الخضراء؛ ومن أهمها: الرعي الجائر، والتمدد العمراني، والاحتطاب، والممارسات الزراعية الخاطئة.

اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف:

وفي سياق متصل، ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، فعالية بعنوان “النهوض من الجفاف معًا”، يوم الخميس القادم بفندق فيرمونت بالرياض؛ حيث سيشارك فيها 25 متخصصًا وخبيرًا محليًّا ودوليًّا ومهتمًّا بالمجال من المركز، ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في المملكة وإيطاليا، واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في منطقة الساحل (سلس)، وعدد من الجامعات والمعاهد والأكاديميات الدولية؛ بهدف التعريف بالتصحر والجفاف، وتعزيز الوعي العام به، ومناقشة آثاره ودور التقنيات الحديثة في مكافحته.

محاور مهمة:

تتناول الورشة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالتصحر والجفاف وآليات مواجهته، منها واقع التصحر والجفاف وطرق تقييمه، وآثار الجفاف وتدابير التكيف معه في المناطق الجافة وشبه الجافة، وأهم الإجراءات المبتكرة والتقنيات الحديثة للحد منه، إضافة إلى دور الغطاء النباتي في مواجهة التصحر والجفاف والتقليل من آثاره، مع استعراض أحد النماذج العالمية في التخفيف من حدة الجفاف، ومنها المركز الوطني الأمريكي، وكذلك تجربة مركز الغطاء النباتي في استخدام تقنيات التشجير المختلفة وجهوده في مكافحة التصحر، ودور المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الغبارية في مواجهة الظواهر الغبارية والحد من المخاطر الناجمة عنها.