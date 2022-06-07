تشهد الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية بين 7 فرق للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى.

منافسة قوية للهروب من الهبوط

ويُعد الحزم أول الهابطين إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث جمع 17 نقطة من 29 مباراة، وتتصارع 7 فرق للهروب من الهبوط في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام، الاثنين المقبل.

وتعد حظوظ الطائي كبيرة في تجنب الهبوط، حيث إنه سيواجه الحزم ويحتاج إلى نقطة واحدة، فيما يحتاج التعاون والرائد إلى الفوز على ضمك وأبها لضمان البقاء وسط الكبار في الموسم المقبل.

ويحتاج الباطن إلى الفوز على الاتحاد، فيما يكفي الفيصلي الفوز أو التعادل مع الهلال من أجل البقاء، وفي حالة خسارته، قد يستمر وسط الكبار، في حالة هزيمة فريقين في مراكز أقل منه وهم؛ الرائد، الباطن، الأهلي والاتفاق.

الأهلي في مهمة صعبة

وتعد مهمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الهروب من الهبوط هي الأصعب، حيث إنه سيحل ضيفًا على الشباب، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الفوز أو التعادل مع الشباب، مع انتظار نتائج الفرق الأخرى، من أجل ضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.