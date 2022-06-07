أعادت الإدارة العامة لـ المرور، التذكير بمتطلبات استخراج رخصة قيادة (خصوصي).

وأكدت على أنه من شروط استخراج رخصة القيادة: إتمام سن 18 عامًا، وألا يكون الشخص قد أدين في حكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو ترويجها أو حيازتها.

وبحسب المرور، يشترط أن يكون المتقدم على طلب استخراج الرخصة خاليًا من الأمراض والعاهات التي تعيق القيادة، وأن يجتاز الاختبار المخصص، ويتم بعد ذلك دفع المصروفات المطلوبة، وتسديد المخالفات إن وجدت.

وفيما يتعلق بالمقيم يتطلب استخراج رخصة قيادة بالإضافة لما سبق، وجود إقامة نظامية.

شروط تسجيل المركبة:

وفي وقت سابق؛ أعادت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على وجود أي مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة لتسجيل المركبة، في حالة عدم وجود رخصة لمالك السيارة.

وقد تلقى المرور سؤالًا من أحد المواطنين عن إمكانية تسجيل ملكيته للسيارة بالرغم من عدم امتلاكه رخصة قيادة، فأجابت بالتأكيد على وجود مستخدم فعلي يملك رخصة قيادة لإتمام التسجيل.

خطوات تجديد استمارة السيارة:

وفي وقت سابق؛ حددت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل، خطوات تجديد استمارة السيارة، للمواطنين عبر منصة أبشر.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات تجديد استمارة السيارة، وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها: إن خطوات تجديد الاستمارة تشمل: سداد الرسوم- سداد المخالفات- الفحص الفني- التأمين.

وبينت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن أيضًا تجديد استمارة السيارة عن طريق الحساب الخاص في منصة أبشر.