نشر الخبير التقني، عبدالله السبع عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنفوجرافيك يوضح مميزات نظام ساعة أبل الجديد.
مواصفات ساعة أبل
وتشمل أهم مميزات نظام ساعة أبل الجديد WWDC22 ما يلي:
– واجهات جديدة للساعة
– نظام مراقبة مراحل النوم بشكل مفصل
– المساعدة في تحقيق هدفك من خلال الملاحظة الفورية
– تطبيق التمرين بمنظور وتطوير جديد بعرض المزيد من المعلومات ومتابعة مختلف الأنشطة
– تطبيق ينبهك بمتابعة أدويتك أو فيتاميناتك مع تذكيرك بذلك
– تخصيص التمارين مع تنبيهات لمراقبة حركتك
– نظام جديد بعرض ووصول الإشعارات لديك
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