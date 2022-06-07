وجهت وزارة التعليم، نصائح وإرشادات مهمة للطلاب والطالبات، للاستعداد الجيّد للاختبارات النهائية والتي تنطلق صبيحة يوم غد الأحد.

نصائح مهمة للطلاب

وقالت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن تلك النصائح تشمل التالي:

– وضع جدول زمني يتم خلاله مراجعة المناهج

– عمل خرائط ذهنية شاملة لأقسام المادة

– عمل اختبارات قصيرة لنفسك

– أخذ فترات نوم كافية

– وضع علامات حول النقاط المهمة

– اختيار مكان مناسب للمذاكرة

– عدم القلق والتوتر والتأني بالمذاكرة

انطلاق الاختبارات حضورياً

ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث غداً الأحد، حضورياً لجميع المراحل الدراسية.

وأكملت وزارة التعليم استعداداتها للاختبارات النهائية لهذا العام، وحثت المدارس على تنفيذ متابعة سير عملية الاختبارات واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة.