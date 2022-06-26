كشف الدكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، عن عدة شروط للاستعداد لرحلة الحج، مؤكدًا أنه يجب التخطيط المسبق لها.

الاستعداد المسبق للحج

وقال الأحمدي، خلال استضافته على قناة “السعودية”، إن 70% من الحج يعتمد على الجهد البدني، حيث إن الحج رحلة من الممكن أن تكون مرة واحدة في العمر لذلك يجب التخطيط المسبق له.

وأضاف أن جسم الإنسان يبذل 70% طاقة خلال رحلة الحج، والـ30 % الأخرى هي عبادات.

وأوضح أن الدراسات العلمية المتعلقة بالحج قليلة في هذا الأمر، مؤكدًا ضرورة الاستعداد المسبق للجهد البدني الذي يبذل خلال رحلة الحج. وأشار إلى أنه من أبرز إرشادات الحج التي تضعها وزارة الصحة هي الاستعداد للرحلة قبلها بـ 3 أشهر.

سمات الحاج

وأكد أنه ليس من المنطق أن يظل الحجاج خاملين لسنوات ويذهبون فجأة للحج، لذا من الضروري أن يكون الشخص ذا لياقة بدنية عالية بسبب جهد وتعب المناسك.