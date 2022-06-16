تسببت تغريدة مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، في الكشف عن قيمة الديون الحقيقية على النادي في إثارة أزمة لجماهير النادي حول عدم قدرة الفريق على تدعيم صفوفه بصفقات قوية في ظل ارتباط أسماء بعض اللاعبين الحاليين في النادي للرحيل عن صفوف أصفر الرياض في صيف 2022.

وكان العالمي فكر في ضم المدرب السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق لتدريب الفريق الأول خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو.

نيس سيتعاقد مع لوسيان فافر:

وحول هذا الأمر قال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر”: إن فافر بات قريبًا من تدريب نادي نيس الفرنسي وسيكون خليفة المدرب الفرنسي كريستوفر جالتيه.

أيضًا قال القانوني أحمد الشيخي: إن ديون أصفر الرياض دوليًّا تخطت الـ75 مليون ريال.

تغريدة كشفت الأزمات:

وكان آل معمر قال عبر حسابه في “تويتر”: “كثر الحديث عن قوة النصر المالية والبعض يتبنى ترسيخ ذلك، لشيء في نفسه ولأهداف معروفة، والحقيقة هي أن إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ أصفر العاصمة وإجمالي الديون هو 393 مليون ريال، والعجز السنوي وصل لـ 200 مليون ريال”.

وأضاف آل معمر رئيس النصر: ”لولا الدعم الحكومي لجميع الأندية والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد لما استطعنا تسجيل صفقات خلال فترتي التسجيل الماضيتين، كذلك نسبة عالية من الدعم ذهبت لسداد الديون والالتزامات، التحديات المالية كبيرة، لكنها تهون في ظل وجود الرمز الأمير خالد بن فهد”.