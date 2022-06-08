يُقدم الهلال مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحقق العلامة الكاملة أمام 6 أندية.

الهلال يفقد 23 نقطة ضد 8 فرق:

وتسببت 8 فرق في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما فقد أمامهم 23 نقطة سواء بالتعادل أو الخسارة.

وفقد الزعيم 5 نقاط أمام الفيحاء، و4 نقاط ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، وخسر 3 نقاط أمام فريقي النصر والفتح، فيما أهدر نقطتين ضد كل من؛ الشباب، الحزم، الأهلي وأبها.

الزعيم يتألق أمام 6 فرق:

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال العلامة الكاملة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام كل من؛ الاتحاد، ضمك، الطائي، التعاون، الاتفاق والرائد.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المتصدر، إلا أن الأزرق يتفوق في المواجهات المباشرة.