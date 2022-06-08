تترقب الجماهير ختام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الليلة، وسط صراع قوي بين فريقي الهلال والاتحاد لحسم اللقب.

الهلال والاتحاد في منافسة قوية الليلة

وتُقام اليوم الاثنين منافسات الجولة الـ30 والأخيرة، حيث يلعب الهلال ضد الفيصلي اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، فيما يواجه الاتحاد فريق الباطن على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وقبل مباريات اليوم، يملك الهلال 64 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلا أن المواجهات المباشرة في صالح الأزرق.

ملاعب حسم لقب الدوري

وشهدت 8 ملاعب حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من موسم 2008/ 2009 وحتى الآن، ويأتي ملعب الملك فهد في الصدارة برصيد 5 مرات في أعوام 2009، 2014، 2015، 2017 و2019.

وحُسم اللقب في ملعب مرسول بارك عامي 2018 و2020، وفي ملعب الأمير فيصل بن فهد 2011، ملعب الأمير عبد الله الفيصل في 2012، ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في 2013، وملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة عام 2021.

كما حُسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة” مرة واحدة في مباراة الأهلي ضد الهلال في عام 2016.