شددت وزارة الصحة على عدد من التعليمات، لتجنب حدوث التسمم الغذائي، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لسلامة الغذاء.

وأوضحت الصحة، أن من بين التعليمات التي تساعد في الحد من الإصابة بالتسمم الغذائي: الحفاظ على نظافة اليدين، والأسطح، وأدوات الطعام، وطهي اللحوم والدواجن جيدًا عند درجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية.

سبب التسمم الغذائي

كما أكدت على الفصل على بين الطعام المطهو والنيء، وتجنب ترك الأطعمة خارج البراد لأكثر من ساعتين تجنبًا لتراكم الميكروبات، واستخدام الطرق الآمنة لتذويب الطعام.

ولفتت إلى أهمية قراءة المعلومات الغذائية على الأطعمة للتأكد من مأمونيتها، والتأكد من حفظ الطعام في الثلاجة أو الفريزر بأوانٍ مغلقة الإحكام لمنع تسربها وتلوثها.

وتطرقت التعليمات إلى طريقة ترتيب الأطعمة في الثلاجة؛ فنصحت الوزارة بضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية، وترتيب الطعام بشكل جيد مناسب لتبريد والتهوية.

اليوم العالمي لسلامة الأغذية

ويحتفل العالم في 7 من يونيو كل عام باليوم العالمي لسلامة الأغذية، بهدف استرعاء الانتباه واستلهام روح العمل من أجل المساعدة على الوقاية من المخاطر المنقولة بالأغذية والكشف عنها وإدارتها، والمساهمة في الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادي، والزراعة، والنفاذ إلى الأسواق، والسياحة، والتنمية المستدامة.

ويكون الاحتفال تحت شعار: “غذاء مأمون اليوم لغدٍ مفعم بالصحة”، للتأكيد على أن إنتاج واستهلاك أغذية مأمونة ينطويان على فوائد فورية وطويلة الأجل للأشخاص والكوكب والاقتصاد، إن الاعتراف بالروابط العامة بين صحة الأشخاص والحيوانات والنباتات والبيئة والاقتصاد سيساعدنا على تلبية احتياجات المستقبل.