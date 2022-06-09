سيغيب عن مباراة الهلال والفيصلي، مساء اليوم 9 لاعبين من صفوف نادي الهلال وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيغيب كل من “جانغ هيون سو، علي البليهي، متعب المفرج، كويلار، مصعب الجوير، محمد كنو، عبد الإله المالكي، ماثيوس بيريرا، صالح الشهري”.

تاريخ مواجهات الهلال والفيصلي

الزعيم سبق له وأن قابل الفيصلي في 23 لقاء في دوري المحترفين، شهدت 17 انتصارًا للهلال، و6 تعادلات بين الفريقين، فيما لم يتمكن الفيصلي من تحقيق الفوز على الهلال في أي مواجهة.

حكام مباراة الهلال والفيصلي

وسيكون طاقم حكام مباراة الهلال والفيصلي مكونًا من ” اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس حكم ساحة، بوليكنوريس كوستاراس حكم مساعد، ديميترياديس لازاروس حكم مساعد، سلطان العكيري حكم رابع، اليوناني أرسطو ديامنتوبولوس حكم فيديو، سعد الشبرمي مساعد لحكم الفيديو”.

وقبل مباراة الهلال والفيصلي، الزعيم في الصدارة برصيد 64 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 64 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 58 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 54 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، أبها والفيحاء في المركزين السابع والثامن برصيد 35 نقطة.