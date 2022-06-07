وقع صندوق التنمية الزراعية اليوم، عقداً مع شركة الخماسية للأعلاف والإنتاج الحيواني بقيمة 97 مليون ريال لتمويل استيراد 30 ألف طن ذرة صفراء و21 ألف طن فول الصويا، بحضور مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة عبدالله بن سالم بن نوح.

ويأتي توقيع هذا العقد ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي وتعويض النقص على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.