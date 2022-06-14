أطلقت أمنادزhttp://amnads.com/a منصتها المتخصصة في التسويق بالعمولة وإعلانات المؤثرين، والتي تسهّل للعلامات التجارية والمتاجر الوصول إلى عدد كبير من المؤثرين في جميع أنحاء المملكة.

يعد التسويق بالعمولة من أحد أهم الطرق التسويقية الفعّالة التي تستخدمها أكبر العلامات التجارية حول العالم نظرًا لقلة تكلفتها وحجم تأثيرها الإيجابي على نمو المبيعات.

وتسعى أمنادز إلى تسهيل إدارة الحملات الإعلانية من خلال المؤثرين بعدة أساليب أبرزها التسويق مقابل العمولة.

تأسست المنصة بداية عام 2022م، ولديها اليوم قاعدة بأكثر من 3000 مؤثر في المملكة العربية السعودية، وتسعى لتوسيع خدمتها لتغطي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.