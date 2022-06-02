تمكن منتخب Brazil الأول لكرة القدم من تحقيق فوز عريض على منتخب كوريا الجنوبية بخماسية لهدف، وذلك في إطار لقاء ودي تحضيرًا لمشاركة المنتخبين في كأس العالم 2022 في قطر.

منتخب Brazil يكشر عن أنيابه

نجح البرازيلي ريتشارلسون في إحراز الهدف الأول لـ منتخب بلاده بالدقيقة السابعة، ثم قاتل منتخب كوريا الجنوبية لينجح في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب هوانج يوي جو بالدقيقة الحادية والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن نيمار من إحراز ثاني أهداف المنتخب البرازيلي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ42.

ومع بداية الشوط الثاني، تراجع أداء المنتخب الكوري لينجح نيمار في إضافة الهدف الثالث بالدقيقة الـ58 من ركلة جزاء بطريقة جميلة.

منتخب Brazil واصل ضغطه الهجومي لينجح فيليب كوتينيو نجم أستون فيلا الإنجليزي في إحراز الهدف الرابع لمنتخب بلاده بالدقيقة الثمانين، ثم تمكن جابرييل جيسوس من إضافة الهدف الخامس بالدقيقة الـ93.

وكانت المباراة بين المنتخبين أُقيمت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

المباراة أتت تحضيرًا لكأس العالم بقطر

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية متواجد في المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم مع منتخبات ” غانا والبرتغال وأوروجواي”، أما منتخب البرازيل بطل العالم خمس مرات فمتواجد في المجموعة السابعة مع منتخبات ” صربيا وسويسرا والكاميرون”.