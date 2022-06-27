أعلنت قنوات SSC قبل قليل عن نقل مباريات الجولة الـ30 والأخيرة اليوم من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لـ موسم 2021/2022 عبر قنواتها المفتوحة.

وقالت شبكة قنوات SSC عبر حسابها في “تويتر” : “الآن بإمكان متابعينا الكرام مشاهدة جولة الحسم من دوري MBS مجانًا عبر قنواتنا المجانية وبتقنية الـHD على أجهزة GoBX وعبر تطبيق شاهد لمشتركي Shahid-VIP”.

8 مباريات اليوم عبر قنوات SSC

وتنطلق 8 مباريات مساء اليوم في الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري المحترفين بإقامة 8 مباريات في توقيت واحد وهم ” الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان حسم لقب الدوري قد تأجل للجولة الثلاثين بين العميد والزعيم، بعد فوز الأول على الاتفاق والثاني على الفتح في الجولة الـ29 يوم الخميس الماضي.

الهلال في الصدارة برصيد 64 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 64 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 58 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 54 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، أبها والفيحاء في المركزين السابع والثامن برصيد 35 نقطة.