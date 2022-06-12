أعلن مجلس إدارة stc عن توصيته للجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة وبنسبة 150%، وذلك من خلال رسملة 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس مال stc من 20 مليار ريال (2 مليار سهم) إلى 50 مليار ريال (5 مليار سهم)، حيث سيتم منح (1.5) سهمًا مقابل كل سهم يملكه المساهمون وقت الاستحقاق.

وتهدف stc من زيادة رأس المال عن طريق منح الأسهم إلى دعم الشركة في تحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة، وتتوافق زيادة رأس المال مع رؤية الشركة بأن تصبح الرائدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محلياً وإقليمياً من خلال تقديم خدمات ومنتجات وحلول رقمية مبتكرة، وتتوافق الزيادة أيضاً مع رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتنوع الاقتصاد السعودي.

الزيادة في رأس المال

وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة stc : ” إن زيادة رأس المال تمثل خطوة مهمة للشركة كأحد أكبر الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي، حيث تعد هذه الزيادة في رأس المال هي الأكبر في تاريخ السوق السعودي، وستؤدي بلا شك إلى تعزيز سيولة الأسهم وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين”.

وتسير الشركة بخطا ملموسة واضحة نحو تحقيق إستراتيجيتها ورؤيتها بأن تصبح الرائدة في المجال الرقمي والاتصالات، لتمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار في المملكة العربية السعودية وأبعد، إذ ترتكز إستراتيجية الشركة “تجرأ” على أربعة محاور رئيسة هي التوسع في الحجم والنطاق، وإثراء تجربة العملاء، وتمكين التحول الرقمي، وتحسين العائد على الأصول.

دعم تنفيذ إستراتيجية stc

وتأتي هذه الزيادة في رأس المال كداعم لتنفيذ إستراتيجية stc الطموحة في النمو عبر مجموعة من المبادرات و المشاريع المبتكرة، حيث استهلّت المجموعة هذا العام بإطلاق العديد من الاستثمارات والشراكات في قطاعات جديدة وواعدة، حيث تم الإعلان خلال مؤتمر ليب للتقنية هذا العام عن إطلاق stc لمبادرة إنشاء مركز رقمي رئيس “MENA Hub” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثمار تتجاوز قيمته المليار دولار وذلك لتعظيم استثمار البنية التحتية الضخمة التي تملكها الشركة التي تشمل مراكز البيانات والكوابل البحرية الدولية، وللاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة لربط القارات الثلاث رقمياً.

واستمراراً لعجلة الاستثمارات المتسارعة و تماشياً مع الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز فرص الاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية واستضافة البيانات في المنطقة، أعلنت الشركة مؤخراً عن تأسيس شركة مع عدد من الشركاء برأس مال إجمالي يبلغ 894 مليون ريال متخصصة في الحوسبة السحابية في المملكة مع Alibaba Cloud، المزود الرائد للتكنولوجيا الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي، حيث ستلبي هذه الشراكة الطلب المتزايد على خدمات وحلول الحوسبة السحابية في المنطقة مستفيدة من المكانة المتميزة التي تتمتع بها stc في البنية التحتية الضخمة وقطاع الخدمات والحلول التقنية وتأكيداً لتوجهها بإقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات.

اتفاقية شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة

وفي مجال تقني واعد جداً أعلنت stc هذا العام عن توقيع اتفاقية شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة جديدة – بالمناصفة – وبرأس مال إجمالي 492 مليون ريال، وتختص في مجال تقنيات إنترنت الأشياء IoT وذلك بهدف دعم تبني هذه التقنيات والإسهام في تمكين قطاع تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة والتوسع إقليميًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستقدم الشركة حلول تقنية نوعية تساهم في دعم قطاعات مهمة منها التصنيع وقطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى المدن الذكية.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة رأس المال إلى دعم تنفيذ إستراتيجية ورؤية المجموعة بالاستمرار في الأداء التشغيلي والمالي المميز، وأن يكون للاستثمارات الكبيرة والمتنوعة التي قامت بها المجموعة أثر إيجابي وملموس على النتائج التشغيلية والمالية على المدى المتوسط والطويل، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض شركات المجموعة ما زالت في مراحل التأسيس ومن المتوقع أن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على المجموعة عند انطلاق أعمالها التشغيلية والتجارية بشكل متكامل.