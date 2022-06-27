حقق فيلم توم كروز الأخير Top Gun Maverick أرباحًا هائلة في شباك التذاكر العالمي في بداية هذا الأسبوع، حيث تجاوز حاجز المليار دولار.

وبالإضافة إلى كونه الفيلم الأكثر نجاحًا في مسيرة ممثل هوليوود البارز، توم كروز، 59 عامًا، فقد أصبح أيضًا أول فيلم في عام 2022 يحقق هذه الأرباح بعد 31 يومًا فقط من عرضه في السينما.

وينافس توب جان فيلم Spider-Man: No Way Home وهو الفيلم الآخر الوحيد الذي وصل إلى مليار دولار من بعد افتتاح السينمات بعد فيروس كورونا، حيث حصد أكثر من 1.89 مليار دولار لكن في مدة أطول من فيلم توم كروز.

وقبل أن يصبح فيلم Top Gun Maverick الذي يُعد الجزء الرابع من سلسلة أفلام توب جان، هو الأكثر نجاحًا لتوم كروز، احتل فيلمه Mission: Impossible – Fallout المركز الأول بربح قدره 257 مليون دولار على مستوى العالم.

وكان من المفترض أن يتم إصدار الفيلم في الأصل في يونيو 2020، لكن الشركة المنتجة قررت تأجيل طرحه حتى تكون مطمئنة لعدم عودة قيود كورونا مرة أخرى، وهي خطوة من الواضح أنها آتت أكلها.

معلومات عن Top Gun Maverick:

الفيلم ​​من إخراج جوزيف كوسينسكي، هو أيضًا ثاني أعلى فيلم في تاريخ شركة باراماونت المنتجة، وأعلى فيلم أكشن حقق أرباحًا في 15 سوقًا منهم المملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل وفرنسا.

وطُرح الجزء الأول من السلسلة في عام 1986 وحققت نجاحًا كبيرًا لا زال مستمرًّا إلى الآن.