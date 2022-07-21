أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الثاني عن أداء قطاع التمويل في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2021م، إضافة إلى نتائجه المالية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع شركات التمويل في المملكة.

تصنيف المحفظة التمويلية:

ويسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال عام 2021م، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية.

كذلك يتضمن تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم التمويلات الجديدة خلال الفترة، إلى جانب نسب السعودة في المستويات الإدارية، وعدد موظفي شركات التمويل.

وبحسب تقرير البنك المركزي السعودي، بلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات التمويل 5039 موظفاً وموظفة من المواطنين، وذلك بنسبة 85% من إجمالي موظفي شركات التمويل البالغ عددهم 5933 موظفاً.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط التالي: هنا.