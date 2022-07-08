أعلنت شركة آبل عن وضع تأمين جديد لأجهزتها سواء آيفون أو iPad و Mac للحماية من الهجمات الإلكترونية، وأطلقت عليه اسم Lockdown Mode.

وقالت شركة آبل إن هذا الوضع هو حماية اختيارية للمستخدمين الذين يواجهون تهديدات خطيرة لأمنهم الرقمي مثل السياسيين والصحفيين، وعندما يكون الجهاز في وضع الحماية، يتم تقييد التطبيقات ومواقع الويب لأسباب أمنية، ويتم تعطيل كل التطبيقات تمامًا.

على سبيل المثال، يتم حظر معظم أنواع المرفقات في تطبيق الماسنجر فلا يمكن قراءة الرسائل أو رؤية الصور أو معاينات الروابط، ويتم أيضًا حظر مكالمات FaceTime.

ويعمل الوضع الجديد أيضًا على حظر الوصول إلى جهاز iPhone عند توصيله بجهاز كمبيوتر أو ملحق.

متى يصدر نظام الحماية الجديد من آبل؟

سيتم إصدار Lockdown Mode هذا الخريف مع iOS 16، والذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي.

وقالت آبل إن وضع Lockdown Mode هو حماية قصوى واختيارية تُتاح لعدد صغير جدًا من المستخدمين الذين يواجهون تهديدات خطيرة وموجهة لأمنهم الرقمي عن طريق برامج التجسس التي تسرق المعلومات من الجهاز الذكي وترسلها إلى طرف ثالث دون علم الشخص.

وتعمل الشركة على تطوير بعض الأوضاع فيه قبل إطلاقه رسميًا هذا العام، وسيكافئ أيضًا الباحثين الذين يجدون عيوبًا في النظام، مما سيساعد على توفير مرونة أكثر ويحمي المستخدمين بشكل أفضل.