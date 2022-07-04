أعلن نادي آرسنال الإنجليزي صباح اليوم الاثنين عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد طويل الأمد.

ألقاب جابرييل جيسوس مع آرسنال

وذكر الموقع الرسمي لـ آرسنال أن جيسوس صاحب الـ25 عامًا سجل 95 هدفًا في 236 مباراة، كما حقق لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات مع مانشستر سيتي وفاز بلقب كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين 3 مرات كذلك سجل 19 هدفًا في 56 مباراة مع المنتخب البرازيلي.

وسيرتدي جيسوس القميص رقم 9 ع آرسنال، حيث جاءت الصفقة بديلة للمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي غادر الجانرز بعد نهاية موسم 2021/2022 عائدًا لفريقه القديم نادي ليون الفرنسي.