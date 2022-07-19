عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، ورشة عمل (آليات عودة العمرة بعد الحج 1443).

آليات العمل:

وتأتي ورشة العمل لمناقشة آليات العمل والتنسيق بين الجهتين في سبيل تقديم أرقى الخدمات وتنظيم توافد المعتمرين للمسجد الحرام ابتدأ من بداية العام الهجري وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة رعاها الله.

ورحب وكيل المسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري بالمشاركين، وأكد أن الرئاسة أعدت كافة الإجراءات وأبواب دخول وخروج المعتمرين؛ وذلك بهدف التنظيم وضمان أمان وسلامة قاصدي البيت العتيق.

تنسيق بين الرئاسة والحج والعمرة:

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة، عبدالعزيز وزان، أن التنسيق بين الرئاسة ووزارة الحج والعمرة للوصول وتقديم الخدمات للمعتمرين بالتزامن مع بدء الموسم، ولفت إلى أننا نستهدف استقبال أكثر من (10) مليون حاج بحلول نهاية العام وبين أن الوزارة تتشارك مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل توافد المعتمرين للمسجد الحرام.

واستعرض الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود المهندس نزار علاء الدين خطط الرئاسة التشغيلية والتي تعمل عليها الرئاسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مبينا أوقات الذروة التي تشهدها الرئاسة، مؤكدًا الجاهزية لاستقبال المعتمرين والزوار في رحاب البيت العتيق.

ولفت المهندس نزار إلى أن الرئاسة ستعمل على إخلاء صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين وذلك للاستفادة القصوى وتمكين المعتمرين من أداء عباداتهم بكل سلاسة ويسر، موضحًا أنه سيتم إعادة جدولة أوقات التفويج لحشود المعتمرين وتجهيز الدور الأول للطائفين من غير المعتمرين.