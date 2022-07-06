نجحت إدارة نادي الطائي في التعاقد مع حارس المرمى البرازيلي فيكتور براغا، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

الطائي يتعاقد مع الحارس البرازيلي

وأعلن الطائي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقد مع الحارس البرازيلي، وعلق قائلًا: “تم التوقيع.. الأسد براغا”، كما نشر مقطع فيديو لأبرز تصدياته، دون الكشف عن مدة العقد.

وتطمح إدارة نادي الطائي في الحفاظ على اللاعبين المميزين والتعاقد مع صفقات قوية في الميركاتو الصيفي، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الرياضي المقبل.

أبرز أرقام فيكتور براغا

وبدأ فيكتور براغا صاحب الـ30 عامًا مسيرته في الفئات السنية بنادي باهيا البرازيلي، ولعب بعد ذلك في صفوف فيتوريا البرازيلي، والعديد من الفرق، ومنها؛ أونياو ليريا، موريرينسي وماريتيمو، قبل أن ينضم إلى نادي أروكا.

وخاض الحارس البرازيلي 57 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أروكا البرتغالي في جميع البطولات، واهتزت شباكه 53 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 23 مرة.

وشارك فيكتور براغا مع أروكا في 27 مباراة بجميع البطولات ضمن منافسات الموسم الرياضي الماضي، واستقبل 35 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 35 مرة، وأنهى فريقه الدوري البرتغالي في المركز الـ15.