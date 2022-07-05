تأمل الجماهير الاتحادية في تألق الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، والمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

الاتحاد يوقع مع المدرب البرتغالي

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في الحصول على توقيع نونو سانتو رسميًّا، لقيادة الفريق لمدة موسمين حتى عام 2024.

وجاء التعاقد مع المدرب البرتغالي، بعد إعلان نادي الاتحاد، عن رحيل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا رسميًّا، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز إحصائيات نونو سانتو

وقاد نونو سانتو صاحب الـ48 عامًا، الثنائي الإنجليزي توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون في آخر تجاربه خلال 216 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 105 مرة، وتعادل في 47 لقاء، فيما تلقى 64 هزيمة.

وبلغ معدل النقاط في كل لقاء 1.67، و1.42 معدل تسجيل الأهداف لكل مباراة، فيما وصل معدل الأهداف المستقبلة في كل مواجهة إلى 1.13، وتُعد 3/4/3 هي الخطة المفضلة له، وذلك وفقًا لموقع الإحصائيات العالمي “سوفاسكور”.