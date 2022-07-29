تطمح جماهير الشباب في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز مع المدير الفني الجديد، الإسباني فيسينتي مورينو خلال منافسات الموسم الجديد.

مورينو يقود مران الشباب

ووقَّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان بالأمس عقدًا مع فيسينتي مورينو وطاقمه المساعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي، وتمنت له التوفيق في مهمته المقبلة.

وقاد مورينو، مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في معسكره الخارجي المقام حاليًا في إسبانيا، ويطمح في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بشكل مميز خلال المباريات الودية.

إسبانيول مع فيسينتي مورينو

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام مورينو مع إسبانيول، في آخر تجاربه قبل التوقيع للشباب، وأوضحت أن 4/2/3/1 هي الخطة المفضلة للمدرب الإسباني.

وقاد فيسينتي مورينو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول في 85 مباراة، ونجح في تحقيق 39 انتصارًا، وخسر 26 مرة، وتعادل في 20 لقاء، وبلغ معدل النقاط 1.61 نقطة لكل لقاء، و1.45 معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة، و1.05 معدل الأهداف المستقبلة في المواجهة الواحدة.