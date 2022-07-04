لا يزال يُعاني الأهلي من آثار الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي ” دوري يلو” بعد نهاية موسم 2021/2022.

وكشف القانوني أحمد الشيخي عن أبرز 5 أزمات ستواجه الراقي بعد هبوطه وهم ” عدم الاستقرار على مدرب، منافسو الدرجة الأولى سيكون لهم الأفضلية في الإعداد كون دوري يلو انتهى مبكرًا عن دوري المحترفين بموسم 2021/2022، الراقي سيعاني من العشوائية التكتيكية، الراقي هبط وفي سجله 8 قضايا بالفيفا، وقد يصعد لدوري المحترفين وهو ممنوع من قيد الصفقات”.

أما المشكلة الخامسة فهي احتياج الراقي لأكثر من 112 مليون ريال ليسجل في الفترة الشتوية.

الأهلي يعاني من 200 مليون ريال كديون

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي والناقد الرياضي عادل المرضي مفاجأة مدوية عن حجم ديون الراقي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الكارثة التي تهدد الراقي في دوري يلو أكبر من كارثة الهبوط نفسه”.

وأضاف: ” دعم دوري يلو 5 ملايين ريال بعد أن كان يحصل على 100 مليون، مبلغ شركة وسط جدة صرفوا منه 65 مليون ولم يتبق سوى 35 مليوناً”.