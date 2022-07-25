حثت شركة أبل مستخدمي “آيفون” على تنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، iOS 15.6؛ لأنه يتضمن تصحيحات لـ39 نقطة ضعف تعمل مثل النوافذ المفتوحة للمتسللين.

تصحيح عيوب الذاكرة:

وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية، خُصّصت التصحيحات لعيوب أمان الذاكرة، وبعضها يعرض المستخدمين لهجمات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، ومن ثم الوصول إلى البيانات الحساسة.

ويمكن تنزيل 15.6 iOS أو iPadOS 15.6 بالانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

تصحيح الثغرات الأمنية:

وإلى جانب تصحيح الثغرات الأمنية، يعمل نظام iOS 15.6 الجديد على إصلاح العيوب في النظام مثل تلك التي تُظهر بشكل غير صحيح للمستخدمين أن مساحة التخزين لديهم ممتلئة، أو كيف تعود علامة تبويب في Safari إلى صفحة سابقة من تلقاء نفسها.

وتلاحظ أبل أن جميع أجهزة “آيفون” التي تعمل بسلاسة على iOS 14 قادرة على استخدام iOS 15، والذي يتضمن iPhone 6s وأي هواتف ذكية تم إنتاجها بعد ذلك. وليس من الواضح كم من الوقت كانت العشرات من الثغرات الأمنية تصيب الأجهزة، حيث تقول أبل: إنها “لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات الأمان حتى يتم إجراء تحقيق وتتوافر التصحيحات أو الإصدارات”.