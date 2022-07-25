تقدم شركة أبل أول تصميم مختلف لساعتها الذكية Apple Watch Series 8، وهو يعد التغيير الأول من إصدار ساعة Series 4.

مميزات ساعة أبل ووتش الجديدة:

ستتميز النسخة المتطورة القادمة من Apple Watch Series 8 بأول إعادة تصميم للجهاز منذ سنوات وبغلاف جديد من التيتانيوم، ولن تتميز بالمظهر المربع السائد منذ فترة طويلة، وفقًا للكاتب المختص في التكنولوجيا مارك جورمان في بلومبرغ.

وقال التقرير: إن طراز ساعة أبل المتطورة لهذا العام سيكون أكبر قليلًا من طرازات الساعات الحالية، مضيفًا أنها من المحتمل ألا تروق للعديد من العملاء، لكنها من جهة أخرى ستحتوي على شاشة أكبر بنسبة 7%.

تتميز الساعة الجديدة أيضًا بعمر أطول للبطارية بحيث يمكن أن يستمر لعدة أيام بشحنة واحدة عبر وضع الطاقة المنخفضة الجديد، وبالإضافة إلى ما سبق سيكون لها غلاف مصنوع من التيتانيوم لجعلها أكثر متانة.

كما تتميز أبل ووتش الجديدة بتطورات في تطبيقات الصحة، والتي تتضمن مستشعرًا لقياس درجة حرارة الجسم مثل سابقتها لكن بشكل أدق، مع إمكانية أيضًا قياس الضغط ونسبة السكر في الدم.

ما هو الشكل المتوقع؟

قال تقرير بلومبرغ: إن الساعة لن تكون دائرية، لكن ستكون بجوانب مسطحة أكثر، ووصفت الإصدار القادم بأنه سيكون أحد أكثر منتجات الشركة إثارة هذا العام.