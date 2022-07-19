غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، اليوم الثلاثاء، إلى النمسا في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد 2021/ 2022.

أبها يسافر إلى النمسا:

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لخوض معسكر إعدادي في النمسا يمتد إلى 19 يومًا حتى السادس من شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم 4 مباريات ودية، لم يتم الكشف عن أطرافهم حتى الآن، وسيعمل المدير الفني الجديد، البلجيكي سفين فاندنبروك على معرفة اللاعبين وتجهيزهم فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز.

وتطمح إدارة نادي أبها في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الفريق في الدوري:

وظهر الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المنصرم بشكل جيد، حيث أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، من الفوز 9 مرات، التعادل 8 مرات والخسارة 13 مرة.