تواصل إدارة نادي أبها مفاوضاتها لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

أبها يفاوض باتريك دي وايلد

وأشارت صحيفة lematin المغربية، إلى أن نادي أبها يتواصل مع مدرب الرجاء السابق، البلجيكي باتريك دي وايلد، لقيادة الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي الجديد.

وتولى باتريك دي وايلد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء في موسم 2021/ 2022، الذي انتهى باحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي، وتعاقد النادي مع التونسي فوزي البنزرتي بدلًا منه.

وتطمح إدارة نادي أبها في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الفريق في الدوري

وظهر الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المنصرم بشكل جيد، حيث أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، من الفوز 9 مرات، التعادل 8 مرات والخسارة 13 مرة.