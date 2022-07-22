أبدى اليوتيوبر أبو إياد اعتذاره عما بدر منه تجاه وزير الاتصالات المهندس عبدالله السواحة مشيرًا إلى أنه كان في لحظة غضب ومؤكدًا أنه حتى في وقت الغضب هناك كلام يقال وكلام لا يقال.

رسالة مهمه ✋🏻

(تكمله المقطع في حسابي التيك توك ) pic.twitter.com/xqIadRSJxm — أبو إياد (@aeod1407) July 19, 2022

اعتذار أبو إياد

وأضاف في مقطع فيديو بعد لقائه مع وزير الاتصالات أن لديه رسالة اعتذار للوزير قوية جدًا عن الكلام الذي تلفظ به في مقطع سابق كما اعتذر إلى الجماهير ومتابعيه مؤكدًا أنه على مدى 4 سنوات لم يصدر منه أي تصرف مثل هذا.

وتابع :” أنا غلطان من .. وإلى” مشيرًا إلى أنه بعد لقاء الوزير شعر بأنه أخطأ كثيرًا في حق الوزير.

إشادة بموقف وزير الاتصالات

وأشاد المتابعون بموقف وزير الاتصالات ورحابة صدره حيث قال أحد المتابعين :” نشكر الوزير على التفهم ورحابة الصدر وما هي غريبه على حكام المملكة ورقيهم في التعامل وتقربهم مع المواطن وحقوقهم. وكلامك صدقني حتى لو ما وصله راح يسامحك وأهم شي صوتك وصل.”

وقال متابع آخر :” شكراً لهم استقبلوك وسمعوا منك .. أبو إياد اطلب لقاء ثان مع الوزير واطلب منه ألياف لأن عامة الإنترنت الهوائي عندك في الجنوب سيء بسبب المناخ والتضاريس ما اعتقد باقة الأعمال راح تحل مشاكل الإنترنت عندك”. بينما قال متابع ثالث :” جزاك الله خير ويشكر الوزير على رحابة صدره وعمله الملحوظ في جميع المناطق ولكن توجد بعض الأماكن الأمر موب بيده الأمر بنية تحتية وبإذن الله تطور أكثر أيضًا”

وكان أبو إياد ظهر في مقطع فيديو سابق ينتقد ضعف خدمات الإنترنت في المناطق الجنوبية مشيرًا إلى أن ذلك يتسبب في تعطل الأعمال. ورد المتابعون بأن سوء خدمة الإنترنت يسأل عنه في المقام الأول مزودو الخدمة.