أصدر المركز الوطن للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لاستمرار حالة لعوالق الترابية؛ ما يؤدي لتدني مستويات الرؤية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيده، وظهران الجنوب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الواحدة من صباح غد السبت.



أتربة على مكة:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشان تعرض منطقة مكة المكرمة لاستمرار حالة الأتربة المثارة، ونشاط الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من القنفذة، والليث، فيما تستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

تقلبات جوية:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة القادمة، وتحديدًا على القنفذة والليث.

وتشمل الحالة استمرار تأثير العوالق الترابية، والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد الجمعة.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز الوطني للأرصاد أكد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

وتشمل الحالة الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان.