أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لرياح نشطة وأتربة مثارة، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: بيشة، وتثليث، وطريب. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الاثنين.



أمطار على جازان

كما أشار المركز إلى تعرض منطقة جازان لأمطار خفيفة ونشاط في الرياح السطحية.

وبين أن المدن المتأثرة بالأمطار هي: الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وتستمر حالة الأمطار حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.

أتربة على المنطقة الشرقية

وتتعرض المنطقة الشرقية لرياح وأتربة مثارة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر الجوية المذكورة كل من: الأحساء، والبطحاء، والعبيلة، والعديد، وحرض، وذعبلوتن، وسلوى.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غد الاثنين.

درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة

وقال المركز الوطني للأرصاد، في فيديوجراف صادر عنه، إن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة تسجل 43 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 31، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 42، فيما تبلغ الصغرى 32.

فيما تأتي درجة الحرارة العظمى بعرفة 43، والصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 43 في العظمى، و30 بالصغرى.