أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشان تعرض المنطقة الشرقية لرياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى تأثر كل من المدن التالية بالتنبيه المذكور: الجبيل، والخبر، والدمام، وظهران، وبقيق، ورأس تنورة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.

سحب رعدية على عسير



كما تتعرض منطقة عسير لسحب رعدية ورياح نشطة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: العرين، وبيشة، وتثليث، وطريب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

التعرض للشمس

يذكر أن الخبراء قد حذرو من أن التعرض للشمس وسط درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يؤدي إلى ضغط خطير على القلب.

وقالت الطبيبة في مؤسسة القلب البريطانية، جوان وايتمور، لصحيفة “ذا صن”: “يمكن أن تكون أكثر عرضة للخطر إذا كنت تعاني من مرض في القلب وتعيش في درجات حرارة مرتفعة، حيث يعمل جسمك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الأساسية عند المستويات الطبيعية، ما يضع ضغطا إضافيا على قلبك”.

تأثيرات سلبية

وبحسب أحد أبحاث طب القلب التشخيصي، فإن درجات الحرارة التي تتجاوز 37 درجة مئوية وما فوق، مترافقة مع رطوبة عالية، يمكن أن تكون ذات تأثيرات سلبية على القلب.

وأوضحت وايتمور أن رذاذ الذبحة الصدرية يجب أن يستخدم بحذر بالغ مع درجات الحرارة المرتفعة، لأنه يوسع الأوعية الدموية بسرعة، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم فجأة، الأمر الذي قد يقود للإغماء.