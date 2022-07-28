أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشان تعرض المنطقة الشرقية لاستمرار حالة الأتربة والأمطار الرعدية، ما يتسبب في تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والظهران، والقطيف، والنعيرية، وبقيق، ورأي تنورة، وسلوى، وقرية العليا. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الجمعة.

كما أشار المركز إلى تأثر القيصومة وحفر الباطن، إلى رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه من الظواهر المذكورة حتى الواحدة من صباح غدٍ الجمعة.

فرص سقوط الأمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار على منطقة جازان، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وجريان السيول وتساقط البرد وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والحرث، والعارضة، وفيفا، والداير، والعيدابي، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وبيش، والدرب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الطقس

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.