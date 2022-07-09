نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش ، ويدمة، وشرورة.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أولى أيام عيد الأضحى المبارك، ظهور سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران.

ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير قد تمتد إلى الباحة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.