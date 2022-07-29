أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لرياح نشطة، وسحب رعدية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

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وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الزلفى، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء، ومرات.

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وتستمر حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد تعرض بعض المدن في منطقة الرياض لأتربة مثارة، وأمطار رعدية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة هي: الأفلاج، والسليل، وورادي الدواسر.

وتستمر حالة التنبيه حتى الواحدة من صباح غدٍ السبت.

استمرار الأمطار:

كما توقع المركز تأثر بعض مناطق المملكة بالحالة الممطرة حتى 4 أغسطس المقبل.

ولفت في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة (الطائف)، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 38كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18- 40كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.