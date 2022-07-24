أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لرياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: جدة، وخليص، ورابغ، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.

كما تتأثر بعض المدن في مكة المكرمة بحالة من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

وتتأثر كل من: الشفا، والطائف، والهدا بالظواهر المذكورة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد.

تنبيه بسقوط أمطار:

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، تنبيهًا باستمرار سقوط الأمطار الرعدية، على محايل، المجاردة، بارق، رجال ألمع، وبيشة وتثليث وطريب.

وبشأن التأثيرات المصاحبة، فتتضمن نشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وسيولًا، حيث يبدأ الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الطقس المتوقع اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15- 30 كم/ ساعة.