بالرغم من مرور عدة سنوات على تفشي فيروس كورونا، وظهور عدد من المتحورات، ثم أمصال الوقاية إلا أن أعراض الإصابة بالمرض والآثار التي يتركها لا تزال متجددة يومًا بعد يوم وفق ما تظهره الدراسات.

ونشرت إكسبريس تايمز، دراسة تشير إلى أن نقص الحديد قد يكون علامة على إصابة شخص ما بكوفيد-19.

التهابات الجسم



وقالت الطبيبة أنكيتا بيديا من مستشفيات HCMCT Manipal: “وجدت دراسات مختلفة زيادة في علامات الالتهاب لدى مرضى كوفيد-19 الحاد، والتي تنتج بالفعل مادة الهيبسيدين – وهي مادة كيميائية مهمة يتم إطلاقها من الكبد، والتي تساعد في تنظيم وامتصاص الحديد في الخلايا”.

وأضافت: ” المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد الحاد لديهم مستويات عالية من الفيريتين، وهو بروتين في الدم معروف باحتوائه على الحديد”.

تأخر التعافي من المرض



كما حذرت اختصاصية التغذية العلاجية، إدوينا راج، من أن ارتباط كوفيد-19 بنقص الحديد يمكن أن يكون سببه التهاب حاد في الجسم، لا فتة إلى أن الاضطراب في استجلاب الحديد قد يؤثر على الصحة العامة ويؤخر التعافي من المرض.

وأكملت في تصريحاته الصحفية: “يستمر المرضى الذين يتعافون من كوفيد-19 في الإبلاغ عن التعب الشديد وضيق التنفس وضعف الشهية وألم الصدر والدوخة والضعف الإدراكي وتساقط الشعر”.

أعراض نقص الحديد

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) باستخدام أقراص الحديد في حالة إظهار فحص الدم أن عدد خلايا الدم الحمراء منخفض. وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعًا لنقص الحديد فيما يلي: التعب وقلة الطاقة، وضيق في التنفس، وخفقان القلب وشحوب الجلد. ويمكن لاختبار الدم البسيط إظهار نسبة الحديد في الجسم للتأكد من سلامة الصحة.