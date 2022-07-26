تعتبر العاصمة اليونانية أثينا، موطن الفلاسفة ومعهد الديمقراطية وحاضنة تاريخ، فالقادم إليها يشعر من الوهلة الأولى أنه في مدينة تاريخية وثقافية، حيث الأماكن الأثرية المتنوعة والمتواجدة في كل مكان.

فيديو | "أثينا" موطن الفلاسفة ومعهد الديمقراطية وحاضنة تاريخ #برنامج_اليوم pic.twitter.com/Ij3wdoI6TQ — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 26, 2022

ومن أبرز هذه الأماكن المشهورة في أثينا، الأكروبوليوس، وبوابة أدريانو، ولاكافيتوس، والأغورا، ومعظمها تقع حول التلال الصخرية بمعبد الأكروبوليوس رمز عاصمة بلاد الأغريق.

مركز للثقافة والحضارة التاريخية

وقال المحلل السياسي نيوقلاس بوتسيكاس في تقرير لبرنامج “اليوم” المذاع بقناة الإخبارية، إن العاصمة اليونانية أثينا مدينة تاريخية، وهي مركز للثقافة والحضارة التاريخية، حيث توجد بها الصخور التاريخية القديمة للأكروبوليوس.

وكانت أثينا عاصمة دولة أتيكا الموحدة قبل عام 700 قبل الميلاد، وعاش بها جميع الكتاب الإغريق المبدعين في الفن والمسرح والهندسة المعمارية والآداب والعلوم.

مولد الألعاب الأوليمبية

وعلقت إحدى السائحات الأمريكية على زيارتها الأولى لأثينا بالقول إنها مكان جميل ومميز، لافتة إلى أنها تشعر بالاعتزاز بالتجول في هذه البلدة التي كانت مولدًا للألعاب الأولمبية.

وتتميز أثينا أيضًا بالشوارع الضيقة والبيوت القديمة التي تعد دليلًا على تاريخ مدينة أثينا القديمة، حيث تتمركز الأماكن الأثرية والثقافية حول 3 ميادين رئيسية هي سيندغما، وأومونيا، ومونستراكي.

أهم الأماكن الأثرية

ويعد معبد أكروبوليس اليوناني الواقع في العاصمة أثينا على قمة تل، أحد أهم الأماكن الأثرية في أثينا، ومر بحقب كثيرة، وبالرغم من تعرضه مرارًا للسرقة والتدمير، إلا أنه يزوره الآلاف من السياح كل يوم.