أثارت أجسام غريبة مضيئة في سماء لبنان، جدلًا واسعًا على موقع “تويتر”، إذ تكهن البعض بأنها تابعة لمخلوقات فضائية.

جسم غريب شوهد منذ قليل في سماء لبنان pic.twitter.com/Zu4n5yms7m — Jaras Scoop FM (@jarasscoop) July 23, 2022

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، أجساماً غريبة مضيئة ظهرت في سماء لبنان مساء أمس السبت.

إطلاق أقمار صناعية

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان شركة “سبيس إكس” عن إطلاق أقمار صناعية على متن صاروخ “فالكون 9”.

وقال شهود عيان من مدينة طرابلس شمال البلاد لـ”سكاي نيوز عربية”، إن العديد من التكهنات في المدينة انتشرت حول طبيعة هذه الأجسام الغريبة، فالبعض قال إنها تابعة لمخلوقات فضائية، فيما رأى آخرون أنها مذنب أو شهاب.

كما تم رصد هذه الأجسام الغريبة في مواقع متعددة بإسرائيل وسماء تركيا، حسب ما ذكره مغردون هناك.

قطار القمر الصناعي

فيما أوضح أحد خبراء تكنولوجيا الاتصالات في لبنان أن ما شوهد هو قطار القمر الصناعي “ستارلينك”، حيث نجحت شركة “سبيس إكس” في محاولتها لإطلاق 46 قمراً صناعياً في مدار الأرض على متن صاروخ “فالكون 9”.

يذكر أن شركة “سبيس إكس” أطلقت في 23 مايو 2019، صاروخاً من طراز “فالكون” بحمولة ضخمة، مكونة من 60 قمراً صناعياً صغيراً، في خطوة أولى من مجموعة خطوات تهدف إلى إطلاق قرابة 12 ألف قمر صناعي خلال عدة أعوام بمدارات قريبة من الأرض.

وتهدف التجربة تقديم خدمة إنترنت بنوعية جديدة، حيث توفر الاتصال الفضائي بالإنترنت على آلاف الكيلومترات في العالم، وتصل أيضا إلى تلك الأماكن التي لا تصلها خدمة الإنترنت غالبا، أو لديها اتصال تقليدي بالإنترنت.