افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء يوم أمس الأربعاء “معرض واحات”، الذي تنظمه الوزارة ممثلة الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات برعاية شركتي إتقان العقارية والراجحي الاستثمارية في فندق الشيراتون بحي النسيم بمكة المكرمة.

استعراض مشاريع الوزارة:

ويهدف معرض واحات لاستعراض المشاريع التقنية التي وظفتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً.

وحضر الافتتاح عدد من وكلاء الوزارة ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة وعدد من مسؤولي الوزارة وفور وصول الوزير لمقر المعرض بحي النسيم تم قص شريط الافتتاح ثم أخذ جولة على الأجنحة التفاعلية المشاركة في المعرض والتي تستعرض تطبيقات الوزارة الإلكترونية منها ركن تطبيق تعليم شعائر الحج والعمرة بتقنية 3D، والمكتبة الإلكترونية.

كما تجول آل الشيخ بجناح مكتبة مكة المكرمة والتي تستعرض عبر جناحها المخطوطات النادرة للمكتبة، وجناحاً خاصاً لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والذي يستعرض منجزات وأعمال المجمع كما يقدم هدية لكل زائر.

برامج علمية ودعوية:

وأطلع الوزير على جناح البرامج العلمية والدعوية التي تنظمها الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية داخل المملكة وخارجها في إطار رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

ونوه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تصريح له عقب افتتاح معرض واحات بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ هذه المعارض التي تستعرض جهود القيادة الرشيدة لأعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة والتي تجسد الرسالة السامية التي تضطلع بها المملكة لخدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية والاعتدال والعناية بكتاب الله.