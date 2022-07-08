بمشاهد تمتزج بين الفرح والرجاء، يواصل حجاج بيت الله الحرام الصعود إلى عرفات الطاهر، وأخذ مكان لهم للابتهال والتضرع لله عز وجل، داعين أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وفي مشهد مهيب وجمع راج، وقف الحجاج على عرفات ابتغاء وجه الله وقبول دعواتهم في أفضل يوم طلعت عليه الشمس.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وعلى امتداد الطرقات الموصلة بعرفات انتشر رجال المرور يساندهم أفراد الأمن والكشافة باذلين قصار جهدهم لتأمين الانسيابية والمرونة بالحركة.