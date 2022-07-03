تشهد مدينة خميس مشيط في عسير، تساقط أمطار وبرد في بعض المناطق، وسط استبشار أهلها بالغيث النافع.

ووثق بعض الأهالي مشاهد تساقط المطر في خميس مشيط؛ فقالت إحدى التغريدات: “المطر والربيع، أمطار طريق خميس مشيط أبها”.



٤ ذو الحجة ٤٣#المطر_والربيع

٢:١٥ م أمطار طريق خميس مشيط أبها

تصوير سهل القحطاني pic.twitter.com/oQp2tBCFMY — المطر والربيع 💦 (@1Rain_spring) July 3, 2022



كما ظهرت المياه متجمعة في أحد الطرق بالمدينة.

خميس مشيط

سعيد مشهور pic.twitter.com/2vXCWdp3Ve — عصام الحجيلي (@alhejily4) July 3, 2022

ونقل أحد المغردين منظر سيل الأمطار في أحد طرق أبها.



طريق أبها خميس_مشيط

منقول pic.twitter.com/Oihs3b1loc — السلطان العاشر (@swis1417) July 3, 2022

وبدا البرد متساقطًا مع المطر في أبها.

بينما بدت السماء صافية بعد المطر شرق مدينة أبها على امتداد طريق أبها خميس مشيط أمطار.

شرق مدينة ابها على امتداد طريق ابها خميس مشيط امطار خير وبركة #عسير pic.twitter.com/UjK7jPl31f — القادم أجمل (@Mashhoor1421) July 3, 2022

أتربة على عسير:

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لرياح نشطة وأتربة مثارة، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: بيشة، وتثليث، وطريب. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الاثنين.

درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة:

وقال المركز الوطني للأرصاد، في فيديوجراف صادر عنه: إن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة تسجل 43 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 31، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 42، فيما تبلغ الصغرى 32.

وتأتي درجة الحرارة العظمى بعرفة 43، والصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 43 في العظمى، و30 بالصغرى.